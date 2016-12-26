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رقم الخبر: 183332 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 18:05 الاقسام: عربيات  
سوريا تتصدر مباحثات مشتركة بين وزيري خارجية تركيا وقطر بالدوحة
خلال زيارة يجريها الوزير التركي للعاصمة القطرية حالياً

سوريا تتصدر مباحثات مشتركة بين وزيري خارجية تركيا وقطر بالدوحة

عقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، جلسة مباحثات ثنائية، اليوم الإثنين، تصدرتها القضية السورية، وآخر التطورات الإقليمية.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول إن "المباحثات تركزت حول مستقبل الوضع السوري، فضلا عن آخر المستجدات على الساحة هناك".

كما ناقش الوزيران "آخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".

ولفتت المصادر أن رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة السورية، شارك في الجزء الثاني من المباحثات.

وكان جاويش أوغلو قد وصل الدوحة في ساعة متأخرة من مساء أمس، في زيارة عمل رسمية لقطر، قادماً من جدة بعد مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد لبحث آخر التطورات الحاصلة في سوريا ومحافظة حلب على وجه الخصوص.

ومن المتظر يغادر جاويش أوغلو الدوحة مساء اليوم، بعد انتهاء أعمال الزيارة الرسمية.

 
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مصدر الخبر: الأناضول
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