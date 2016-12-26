واضاف العميد جزائري، في تصريح ادلى به بمناسبة ذكرى ملحمة 9 دي /30 ديسمبر/ (ملحمة احباط الفتنة التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009)، ان الانظمة السلطوية في العالم لجأت الى مختلف الاساليب للنيل من الثورة الاسلامية في ايران منذ اليوم الاول لتحقيقها الانتصار.

وتابع: ان هذه الانظمة استخدمت جميع الاساليب العدائية والمناهضة حيث استهدفت شخصيات الثورة عبر اسلوب الاغتيالات بإستخدام زمرة خلق الارهابية (المنافقين) وتأجيج الاضطرابات في مناطق الاقليات العرقية ووضعت خطة تآمرية في محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري ومن ثم فرضت حربا على ايران استمرت 8 اعوام (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات من القرن الماضي).

ولفت الى ان جميع هذه الاساليب والمؤامرات تم احباطها بفضل قيادة الامام الخميني(رض) وقائد الثورة وحكمتهما وحضور الشعب في الساحة.

ولفت العميد جزائري الى ان الاعداء عقب يأسهم من امكانية اسقاط الثورة بإستخدام المؤامرات وتأجيج الحرب والعمل العسكري لجأوا الى الحرب الناعمة والتي كانت ضمن خياراتهم الجديدة المدرجة على جدول اعمالهم خلال الاعوام الاخيرة.

واكد العميد جزائري، ان جميع الوثائق والادلة والتصريحات السافرة للساسة الاميركيين والبريطانيين تشير جميعها الى التنسيق الكامل مع بعض عملاء الداخل لتنفيذ مؤامرة ترمي للنيل من الجمهورية الاسلامية بهدف اسقاطها لاسيما اثناء الانتخابات الرئاسية عام 2009.

ولفت الى ان الاجراءات الحكيمة التي اتخذها قائد الثورة الى جانب وعي الشعب ويقظته ابطلت جميع مؤامرات الاعداء في النيل من الثورة الاسلامية.



