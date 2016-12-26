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رقم الخبر: 183331 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
مساعد رئيس هيئة الاركان: الانظمة السلطوية فشلت في النيل من الثورة الاسلامية
مشيراً إلى إحباط جميع المؤامرات بفضل القيادة والشعب

مساعد رئيس هيئة الاركان: الانظمة السلطوية فشلت في النيل من الثورة الاسلامية

قال مساعد هيئة الاركان الايرانية في الشؤون الثقافية والاعلام الدفاعي العميد مسعود جزائري ان الانظمة السلطوية سعت للنيل من الثورة الاسلامية بعيد انتصارها مباشرة الا انها فشلت في ذلك.

واضاف العميد جزائري، في تصريح ادلى به بمناسبة ذكرى ملحمة 9 دي /30 ديسمبر/ (ملحمة احباط الفتنة التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009)، ان الانظمة السلطوية في العالم لجأت الى مختلف الاساليب للنيل من الثورة الاسلامية في ايران منذ اليوم الاول لتحقيقها الانتصار.
وتابع: ان هذه الانظمة استخدمت جميع الاساليب العدائية والمناهضة حيث استهدفت شخصيات الثورة عبر اسلوب الاغتيالات بإستخدام زمرة خلق الارهابية (المنافقين) وتأجيج الاضطرابات في مناطق الاقليات العرقية ووضعت خطة تآمرية في محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري ومن ثم فرضت حربا على ايران استمرت 8 اعوام (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات من القرن الماضي).
ولفت الى ان جميع هذه الاساليب والمؤامرات تم احباطها بفضل قيادة الامام الخميني(رض) وقائد الثورة وحكمتهما وحضور الشعب في الساحة.
ولفت العميد جزائري الى ان الاعداء عقب يأسهم من امكانية اسقاط الثورة بإستخدام المؤامرات وتأجيج الحرب والعمل العسكري لجأوا الى الحرب الناعمة والتي كانت ضمن خياراتهم الجديدة المدرجة على جدول اعمالهم خلال الاعوام الاخيرة.
واكد العميد جزائري، ان جميع الوثائق والادلة والتصريحات السافرة للساسة الاميركيين والبريطانيين تشير جميعها الى التنسيق الكامل مع بعض عملاء الداخل لتنفيذ مؤامرة ترمي للنيل من الجمهورية الاسلامية بهدف اسقاطها لاسيما اثناء الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ولفت الى ان الاجراءات الحكيمة التي اتخذها قائد الثورة الى جانب وعي الشعب ويقظته ابطلت جميع مؤامرات الاعداء في النيل من الثورة الاسلامية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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