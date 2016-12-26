اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، انه اتفق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على اتمام الاصلاحات السياسية، فيما اشار الى ان الاعتداء على المكون المسيحي يعد "عملا ارهابيا".

وقال الصدر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي: إن "اجتماعنا اليوم مع العبادي كان مثمرا واتفقنا فيه على ثلاث نقاط"، مبينا ان "النقطة الاولى تمثلت بدعم الجيش العراقي واكمال تحرير الموصل، والنقطة الثانية هي اتمام الاصلاحات السياسية، والثالثة تمثلت بدعم الاعتدال في العراق".

واضاف الصدر، "ابارك لاخواننا المسيحيين باعياد الميلاد، وهم مكون اساسي من مكونات العراق ونستنكر اي اعتداء ضدهم"، معتبرا ان "الاعتداء على هذا المكون يعتبر عملا ارهابيا".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل، الاثنين (26 كانون الاول 2016 ) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعقد معه اجتماعا لبحث القضايا السياسية والامنية.