اكد رئيس مركز الاحصاء في ايران اميد علي بارسا ان النتائج الاولية لعملية الاحصاء تشير الى تخطي عدد السكان في ايران حدود الـ80 مليون نسمة، مشيرا الى ضرورة انتظار الاعلان الدقيق عن النتائج منتصف يناير القادم.

وأشار رئيس مركز الاحصاء في ايران، اليوم الاثنين، في تصريح للصحفيين الى عدم وجود مخاوف حول انخفاض نسبة نمو السكان التي كانت خلال السنوات الاخيرة الماضية لان النمو سيكون 1.29 % وذلك بالنظر الى النتائج الاولية لعملية الاحصاء هذه.

ونوه الى ان الهاجس الرئيسي هو ان يتزايد معدل الخصوبة، قائلا، لذلك ينبغي الانتظار لمعرفة اين ستقودنا نتيجة السياسات السكانية.

ولفت رئيس مركز الاحصاء في ايران الى مشاركة 40 الف شخص في عملية الاحصاء لهذه العام.