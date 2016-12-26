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رقم الخبر: 183328 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
شركة إيرانية تقوم ببناء طريق ترانزيت في أفغانستان

شركة إيرانية تقوم ببناء طريق ترانزيت في أفغانستان

بدأت شركة (فرزاب بيرجند) الإيرانية ببناء طريق ترانزيت في محافظة فراه (غرب أفغانستان)، وذلك بطول 30 كليومتراً.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل محافظة خراسان الجنوبية (شمال شرق) الأحد، قال محافظ فراه الأفغانية، محمد آصف ننغ: ان الطريق الذي تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببنائه يبلغ 120 كليومتراً، مشيراً إلى أن الشركات الإيرانية قامت ببناء 60 كيلومتراً في وقت سابق وهاهي الآن بدأت ببناء 30 كيلومتراً آخر.

وقال ننغ: إن 30 كيلومتراً من الطريق المتبقي إلتزمت الحكومة الأفغانية ببنائه.

يذكر أن طريق الترانزيت هذا يوصل محافظة فراه الأفغانية بمحافظة خراسان الجنوبية في إيران.

 
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