وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل محافظة خراسان الجنوبية (شمال شرق) الأحد، قال محافظ فراه الأفغانية، محمد آصف ننغ: ان الطريق الذي تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببنائه يبلغ 120 كليومتراً، مشيراً إلى أن الشركات الإيرانية قامت ببناء 60 كيلومتراً في وقت سابق وهاهي الآن بدأت ببناء 30 كيلومتراً آخر.

وقال ننغ: إن 30 كيلومتراً من الطريق المتبقي إلتزمت الحكومة الأفغانية ببنائه.

يذكر أن طريق الترانزيت هذا يوصل محافظة فراه الأفغانية بمحافظة خراسان الجنوبية في إيران.