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رقم الخبر: 183327 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
إستئناف تصدير السجاد اليدوي الإيراني إلى الولايات المتحدة

إستئناف تصدير السجاد اليدوي الإيراني إلى الولايات المتحدة

قال رئيس المؤسسة الوطنية الإيرانية للسجاد: ان عملية تصدير السجاد اليدوي الإيراني إلى الولايات المتحدة قد استؤنفت بعد الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية.

وقال حميد كاركر، خلال إجتماعه بمحافظ قزوين (غرب طهران)، الأحد: ان صادرات السجاد الإيراني إلى الولايات المتحدة بلغ خلال الأشهر الثمانية من السنة الإيرانية الحالية (بدأت في 20 مارس/ آذار) 50 مليون دولار.

كما أشار كاركر إلى زيادة حجم صادرات السجاد الإيراني إلى الصين خلال السنوات الماضية، مضيفاً: ان حجم صادرات السجاد الإيراني إلى الصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية ثمانية ملايين دولار بعد أن كان ثمانية آلاف دولار فقط. ولفت إلى أن هناك مليون إيراني يعملون في مجال صناعة السجاد في الوقت الحاضر. وقال: ان صناعة السجاد منتشرة في شتى أنحاء البلاد وغير مقتصرة على منطقة أو مدينة بذاتها رغم إن بعض المدن قد اشتهرت بهذه الصناعة.

 
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