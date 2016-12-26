أعلنت الجمارك الإيرانية إن الصادرات غير النفطية وصلت إلى أكثر من 31 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية من السنة الإيرانية الجارية (بدأت في 20 آذار/ مارس)، مشيرة إلى استمرار المنحى الإيجابي للتبادل التجاري الإيراني.

وأشار تقرير لجمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صدر الأحد، ان الصادرات غير النفطية الإيرانية شهدت ارتفاعاً بمعدل 05ر9 بالمائة خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي، لافتاً إلى أن عملية الاستيراد شهدت تراجعاً خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن السوائل الغازية أخذت الحصة الأكبر من بين صادرات البلاد وبلغت 5 مليارات و124 مليون دولار.

وأفاد التقرير: ان الصين لازالت تمثل أكبر المستوردين للسلع الإيرانية، حيث بلغ حجم الصادرات الإيرانية للصين خلال الأشهر التسعة الماضية 5 مليارات و697 مليون دولار أي بزيادة 05ر7 بالمئة عن المدة المشابهة من العام الماضي. وأشار إلى أن الدول التي تأتي بعد الصين هي عبارة عن الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 5 مليارات و50 مليون دولار، والعراق بمبلغ 4 مليارات و573 مليون دولار، وتركيا بمبلغ 2 مليار و719 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بمبلغ مليارين و333 مليون دولار.

من جانبه، قال مدير التخطيط والرقابة الاستراتيجية في مؤسسة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية (ايميدرو): ان صادرات سلسلة المناجم والصناعات التعدينية اجتازت الـ4ر4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، لتسجل زيادة بنسبة 34 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أمير صباغ: ان 11 مليوناً و802 ألف و31 طناً من خامات الحديد تم تصديرها خلال الأشهر الثمانية الماضية لتسجل زيادة بنسبة 43 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

ويرى المسؤول الاقتصادي الايراني، ان صادرات سلسلة الإسمنت بلغت خلال هذه الفترة 8 ملايين و477 ألفاً و57 طناً لتسجل انخفاضاً بنسبة 6ر4 بالمائة من حيث الوزن مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات سلسلة الإسمنت خلال هذه الفترة أكثر من 9ر336 مليون دولار لتسجل انخفاضاً بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وصدرت الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي تتبوأ المركز الـ14 في صناعة الصلب بالعالم، خلال الأشهر الثمانية الماضية أكثر من 6 ملايين طن، ويتوقع ارتفاع هذا الرقم الى 18 مليون طن في مارس 2017.