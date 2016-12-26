  • الإثنين ٢٦ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الإثنين , ديسمبر 26, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183325 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 18:02 الاقسام: اقتصاد  
السفير الباكستاني يحث تجار بلاده على التعاون مع إيران

السفير الباكستاني يحث تجار بلاده على التعاون مع إيران

التقى السفير الباكستاني في ايران بأعضاء غرفة تجارة وصناعة اقليم لاهور، وحثهم على مضاعفة التعاون التجاري والاقتصادي مع ايران.

وأكد آصف علي خان دوراني، خلال اللقاء الذي جرى مساء الأحد، وجود فرص عديدة من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران، معتبراً ان الكثافة السكانية للبلدين والتي تصل الى 280 مليون نسمة توفر أسواقاً كبيرة لمنتجات كليهما. ورأى ان انعدام نشاط القنوات التي تربط بين ايران وباكستان من أبرز العراقيل التي تمنع التعاون التجاري بينهما، مشدداً على أن المجال التجاري سيشهد نمواً ملفتاً اذا تم حل هذه المشكلة.

ونوه دوراني الى أنه من المفترض إقامة معرض تجاري للمنتجات الباكستانية في غضون الشهرين القادمين في طهران، ودعا التجار ورجال الأعمال الباكستانيين الى المشاركة الفعالة في المعرض. وأكد أن السفارة الباكستانية في طهران لا تدخر جهداً من أجل تسهيل النشاطات التجارية بين البلدين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0722 sec