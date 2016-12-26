وأكد آصف علي خان دوراني، خلال اللقاء الذي جرى مساء الأحد، وجود فرص عديدة من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران، معتبراً ان الكثافة السكانية للبلدين والتي تصل الى 280 مليون نسمة توفر أسواقاً كبيرة لمنتجات كليهما. ورأى ان انعدام نشاط القنوات التي تربط بين ايران وباكستان من أبرز العراقيل التي تمنع التعاون التجاري بينهما، مشدداً على أن المجال التجاري سيشهد نمواً ملفتاً اذا تم حل هذه المشكلة.

ونوه دوراني الى أنه من المفترض إقامة معرض تجاري للمنتجات الباكستانية في غضون الشهرين القادمين في طهران، ودعا التجار ورجال الأعمال الباكستانيين الى المشاركة الفعالة في المعرض. وأكد أن السفارة الباكستانية في طهران لا تدخر جهداً من أجل تسهيل النشاطات التجارية بين البلدين.