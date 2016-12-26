وقال غلامرضا منوجهري: انه تم توقيع 12 اتفاقية مع الشركات الأجنبية في مجال صناعة النفط ومن المقرر أن توقع على 10 أو 12 اتفاقية نفطية أخرى مع الشركات الدولية قريباً، مشيراً إلى أن التكاليف المنخفضة ونسبة المخاطر القليلة في مجال إنتاج النفط والغاز في إيران يشكلان ميزتان مهمتان لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية. وأضاف: ان الشركة الوطنية للنفط قامت بتوقيع 12 اتفاقية مع أشهر الشركات الدولية في مجال توسيع الميادين النفطية والغازية بما فيها (شل) البريطانية و(توتال) الفرنسية و(انبكس) اليابانية و(غازبروم نفط) الروسية، معتبراً عقد المعارض والمؤتمرات الدولية بأنه يوفر الأرضية الخصبة لعرض قدرات وإمكانيات صناعة النفط الإيرانية.

ومن المقرر أن يعقد المعرض الدولي للطاقة في الجزيرة الإيرانية كيش (جنوب البلاد) إعتباراً من 9 يناير حتى 12 يناير المقبل، حيث أعلنت كثير من الشركات الدولية استعدادها للمشاركة في المعرض بما فيها ممثلي شركات من النمسا وسويسرا وايطاليا وفرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وروسيا وجنوب أفريقيا وهولندا.