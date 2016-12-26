وخلال كلمة ألقاها أمام ندوة عن التجارة بين ايران وأرمينيا شارك فيها اقتصاديون ومسؤولون بالقطاع الخاص من البلدين، قال حسين شافعي: ان التعاون بين ايران وأرمينيا ذو أهمية كبيرة في أمن الطاقة نظراً لأنه يمكن نقل الغاز الطبيعي الايراني عبر جورجيا والبحر الأسود لأوروبا في المستقبل القريب. وأضاف: ان ايران وأرمينيا شريكتان استراتيجيتان في السنوات الأخيرة في المنطقة، مشيراً الى أنهما قادرتان على تعزيز التعاون في مجالات مختلفة منها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة.

كما اقترح شافعي نقل البضائع الأرمينية لدول أخرى، خاصة إلى جنوب شرق آسيا، عبر الموانئ الايرانية المطلة على الخليج الفارسي.