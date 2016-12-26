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رقم الخبر: 183323 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
إيران وأرمينيا تدرسان بناء طريق لتصدير الغاز لأوروبا

إيران وأرمينيا تدرسان بناء طريق لتصدير الغاز لأوروبا

قال مدير غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الايرانية: إنه يمكن تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا عبر طريق يربط أرمينيا بجورجيا والبحر الأسود.

وخلال كلمة ألقاها أمام ندوة عن التجارة بين ايران وأرمينيا شارك فيها اقتصاديون ومسؤولون بالقطاع الخاص من البلدين، قال حسين شافعي: ان التعاون بين ايران وأرمينيا ذو أهمية كبيرة في أمن الطاقة نظراً لأنه يمكن نقل الغاز الطبيعي الايراني عبر جورجيا والبحر الأسود لأوروبا في المستقبل القريب. وأضاف: ان ايران وأرمينيا شريكتان استراتيجيتان في السنوات الأخيرة في المنطقة، مشيراً الى أنهما قادرتان على تعزيز التعاون في مجالات مختلفة منها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة.

كما اقترح شافعي نقل البضائع الأرمينية لدول أخرى، خاصة إلى جنوب شرق آسيا، عبر الموانئ الايرانية المطلة على الخليج الفارسي.

 
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