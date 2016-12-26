كشفت وزارة الداخلية السعودية ان عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حالياً ضمن المجموعات الارهابية في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصراً، مشيرة إلى التثبت من موقع وجود معظمهم، كما أكدت وجود 73 سعودياً موقوفين خارج المملكة في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، على لسان متحدثها اللواء منصور التركي، بحسب صحيفة «الحياة» أن سوريا تصدرت قائمة مناطق الصراع الأعلى في وجود السعوديين فيها، بمعدل تجاوز 70 في المئة من العدد الإجمالي للمقاتلين السعوديين، وتأتي اليمن في المرتبة الثانية، وأفغانستان في المرتبة الثالثة، والعراق في المرتبة الأخيرة.

وقدر التركي عدد الـ 70 في المئة من العناصر السعودية التابعين للتنظيمات الإرهابية الموجودين في مناطق الصراع السورية، بـ 1540 سعودياً، فيما بلغ عدد السعوديين المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية في اليمن 147 عنصراً ضمن عناصر التنظيمات الإرهابية، فيما يوجد 31 سعودياً في أفغانستان وباكستان، كما ذيلت القائمة بخمسة عناصر إرهابية موجودين في العراق، وأشار التركي إلى عدم توافر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين.









