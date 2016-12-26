وقال سورنا ستاري لوكالة انباء فارس، حول انضمام ايران الى المشروع وامكانيات البلاد للتعاون مع هذا المشروع العالمي: بالنسبة لنا من المهم جدا المشاركة في هذه المشاريع على المستوى العالمي.

واوضح: ان ايران تمتلك كوادر متخصصة جدا وهذا ما يقر به الجميع، وفي مجال الانصهار النووي لدينا كوادر بشرية جيدة، لكن هذا المجال يعد من الاقسام النووية التي ليست لدينا فيها خبرة تماما.

واعرب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية عن أمله في احراز تقدم في هذا الشأن، مشيرا الى ان العمل حاليا يمضي بوتيرة متسارعة.

واوضح ستاري ان معدات ايران في مجال الانصهار النووي قديمة جدا، مضيفا: بالرغم من وجود المعدات القديمة فاننا على ثقة ان بإمكاننا انجاز المهام بتكنولوجيا مناسبة.

واكد ستاري في الختام ان مسؤولي مشروع (ايتر) وعدوا بتقديم المساعدة الى ايران لتحديث المعدات الخاصة بالانصهار النووي.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، قد أعلن مؤخرا ان ايران ستنضم بشكل نهائي الى مشروع (ايتر) في المستقبل القريب.

وكان المدير العام للمشروع الدولي للانصهار النووي (ايتر) برنارد بيغوت، قد زار طهران على رأس وفد في 6 نوفمبر/ تشرين الماضي، والتقى مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية (سورنا ستاري) ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي اكبر صالحي.

وفي ختام هذه الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومشروع (ايتر) الفرنسي من قبل صالحي وبيغوت، واستنادا الى هذه المذكرة تعهد الجانبان بأن تظل المعلومات بينهما سرية.

وصرح ستاري في ذلك اليوم ان هذا المشروع يعتبر هاما بالنسبة لايران وجامعات البلاد، موضحا ان (ايتر) هو اول مشروع ينفذ بمشاركة ايران والدول الأخرى، مضيفا: إن جميع الدول تقر بان القدرات العلمية والتقنية الايرانية بلغت مستوى بحيث يمكنها المشاركة في هذا المشروع. كما التقى بيغوت والوفد المرافق له مع الخبراء الايرانيين في مجال الانصهار النووي.



