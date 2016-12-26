قال رئيس لجنة الإعمار في مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا رضائي كوجي إن الإتفاق النووي أسهم في زيادة رحلات الترانزيت عبر إيران.

وأشار قسم الإعلام في وزارة الطرق وبناء المدن اليوم الإثنين إن رضائي كوجي قال في تصريح له إن الأجواء الإيجابية بعد الإتفاق النووي ضاعفت من حركة الملاحة الجوية وزادت من رحلات الترانزيت عبر إيران مشيراً إلى الإضطرابات في المنطقة زادت من عبور طائرات الخطوط الجوية العالمية عبر الأجواء الإيرانية.

ولفت إلى أن تنفيذ مشروعين في مجال الهندسة الفضائية وإدارة الأجواء الإيرانية ساعدت على زيادة حجم رحلات الترانزيت عبر إيران.

وأشار رضائي كوجي إلى أنه وفي السنة الماضية عبرت نحو 440 ألف رحلة أجنبية (بمعدل ستة ملايين راكب) الأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن عبور كل هذا العدد من الركاب الأجانب من الأجواء الإيرانية دون الشعور بأي شيء من الخوف أو القلق مؤشر على أن إيران حققت نجاحاً كبيراً في مجال تعزيز الأمن.