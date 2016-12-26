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رقم الخبر: 183319 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 16:43 الاقسام: اقتصاد  
ابرام 9 الاف عقد خيار شراء المسكوكات الذهبية ببورصة السلع الايرانية

ابرام 9 الاف عقد خيار شراء المسكوكات الذهبية ببورصة السلع الايرانية

أعلن المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية حامد سلطاني نجاد، ابرام 9 الاف عقد خيار شراء المسكوكات الذهبية في غضون 9 ايام وبقيمة 102 مليار ريال (3.12 مليون دولار).

وأوضح سلطاني نجاد أن عقود خيار شراء المسكوكات الذهبية (call option) انطلقت في الـ 24 من ديسمبر/كانون الاول الجاري، لاوّل مرة في بورصة السلع الايرانية.

واشار الى أن البورصة ستطرح عقود خيار شراء المسكوكات الذهبية لأجل شهر "اسفند" الايراني (يبدأ 19 فبراير/شباط 2017)، على ضوء الدورات التدريبية الشاملة التي اقامتها بورصة السلع للنشطاء الاقتصاديين والاقبال الجيد على عقود خيار الشراء ونزولا عند رغبة نشطاء السوق.

واعتبر سلطاني نجاد أن تدشين عقود خيار شراء المسكوكات الذهبية سيفضي لتكامل سلسلة الادوات المالية للمسكوكات وتنوع سلة الادوات المالية امام المستثمرين والمحفظة الاستثمارية لصندوق السلع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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