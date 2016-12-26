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رقم الخبر: 183317 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 15:45 الاقسام: منوعات  
أراد الوصول الى فرنسا.. فقتله قطار إيطالي

أراد الوصول الى فرنسا.. فقتله قطار إيطالي

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، أن مهاجرا شابا كان يحاول الوصول إلى فرنسا، قتل عندما كان يسير على سكة حديد قرب مدينة فينتيمليا الإيطالية الحدودية.

وصدم قطار انطلق من فينتيميليا باتجاه فرنسا، الشاب البالغ العشرين من العمر. وعملية التعرف على هويته لا تزال جارية السبت.

ووصل حوالى 180 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية في 2016 ويتوجه قسم منهم إلى فينتيميليا للوصول إلى فرنسا.

وثلثا المهاجرين الذين يمرون في فينتيميليا من السودان و10 بالمائة من إثيوبيا وأريتريا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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