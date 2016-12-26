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رقم الخبر: 183316 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 15:43 الاقسام: منوعات  
كلبة جائعة ترفض تناول الطعام وتقدمه لصغارها

كلبة جائعة ترفض تناول الطعام وتقدمه لصغارها

ستصابون بالذهول من تعامل هذه الكلبة مع صغارها...!! سبحان الله.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً لكلبة في أحد شوارع تايلاند تتسول الطعام من أجل صغارها الجائعين.

وقد أظهر الفيديو الذي نشره موقع indy100 كيف حصلت الكلبة على ساق دجاج من أحد المواطنين ورفضت تناوله، وقطعت رحلة طويلة في الشوارع للذهاب لصغارها الجائعين وإطعامهم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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