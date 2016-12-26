ستصابون بالذهول من تعامل هذه الكلبة مع صغارها...!! سبحان الله.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً لكلبة في أحد شوارع تايلاند تتسول الطعام من أجل صغارها الجائعين.

وقد أظهر الفيديو الذي نشره موقع indy100 كيف حصلت الكلبة على ساق دجاج من أحد المواطنين ورفضت تناوله، وقطعت رحلة طويلة في الشوارع للذهاب لصغارها الجائعين وإطعامهم.