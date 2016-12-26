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رقم الخبر: 183314 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 15:38 الاقسام: منوعات  
بعد أن قدّم رجل الهدية لزوجته حصلت الكارثة!

بعد أن قدّم رجل الهدية لزوجته حصلت الكارثة!

انتشر مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب الشهير لرجل يقدم لزوجته هدية عيد الميلاد المجيد وهي شاشة تلفاز جديدة، ليتحول الامر الى كارثة بعد ان سقط من يده بعد ان اختل توازنه.

مقطع الفيديو أظهر الرجل وهو يحمل في يديه تلفازاً جديداً، كان قد أحضره لزوجته، بمناسبة عيد الميلاد، وبعد ان فاجأها بالهدية واعجبها، حاول زوجها ادخال التلفاز الى المنزل الا انه سقط من يده على الارض.

الرجل والمرأة اصيبوا بصدمة كبيرة عندما وقعت الهدية على الأرض، وقامت قناة (America's Funniest Home) على (يوتيوب)، بنشر مقطع الفيديو الذي يوضح الحادث.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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