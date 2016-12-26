لقي المعطف الذي ارتداه الملك محمد السادس في أثناء حضوره أحد المراسم الرسمية، رواجاً كبيراً من قِبل رواد الشبكات الاجتماعية.

ومباشرةً، قام بعض النشطاء بالتحري عن ثمن المعطف الذي ارتداه الملك في مناسبة رسمية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، وتوصلوا إلى أنه أحد موديلات بيت الأزياء البريطاني Burberry.

وطبقاً لوصف المعطف الذي ورد على الموقع الإلكتروني لهذه الماركة، فإن المعطف واقٍ من المطر، ذو أزرار بسيطة، ومصنوع من صوف التويد ونقشة (Prince de Galles).

الموديل صناعة إيرلندية، تُعرف بنسيجها المُحكم وجودة قماشها وعزله ومتانته، فيما تتيح الأكمام ذات موديل (راغلان) حرية الحركة، في حين يمنح الحزام تجسيماً للقوام.

فيما يبلغ ثمن المعطف 2.295 يورو.