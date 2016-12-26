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رقم الخبر: 183292 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 15:16 الاقسام: ثقافة وفن  
«FreeNetWorld» يهدي جائزتين لفيلمين ايرانيين

«FreeNetWorld» يهدي جائزتين لفيلمين ايرانيين

أهدى مهرجان «FreeNetWorld» الدولي بصربيا جائزتين من جوائزه الى فيلمين ايرانيين قصيرين.

وحصل الفيلم الايراني «لايت سايت» للمخرج مسلم طباطبائي على جائزة أفضل أنيمشين من المهرجان بينما فاز فيلم «اجتياز الضباب» (عبور از مه) للمخرج أميرعلي ميردريكوند بجائزة أفضل وثائقي من المهرجان.

تجدر الإشارة الى أن فعاليات المهرجان انطلقت في الـ15 من ديسمبر/كانون الأول وانتهت في الـ18 منه في مدينة نيش الصربية.

 

 

 
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مصدر الخبر: اي فيلم
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