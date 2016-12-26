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رقم الخبر: 183291 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 15:17 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان من المخرجين مجيدي وكيارستمي في عمان

فيلمان من المخرجين مجيدي وكيارستمي في عمان

تزامنا مع اسبوع الفيلم في سلطنة عمان، سيعرض فيلمان سينمائيان من الاعمال البارزة للمخرجين الايرانيين الكبيرين مجيد مجيدي والراحل عباس كيارستمي خلال هذا الاسبوع.

ومن المقرر ان يعرض الفيلم السينمائي الايراني «أين منزل الصديق؟» للمخرج الراحل عباس كيارستمي و«أنين الوصال» للمخرج القدير مجيد مجيدي في العاصمة العمانية مسقط خلال اسبوع الفيلم العماني.

ففي هذا الاطار أعلن المستشار الثقافي الايراني في عمان، ان الفيلمين من المخرجين الايرانيين البارزين سيعرض للجمهور العماني خلال هذا الاسبوع.

ومن المقرر ان يعرض فيلم «أين منزل الصديق» اليوم الثلاثاء (27 ديسمبر) تكريما لمخرجه الراحل عباس كيارستمي كما سيعرض فيلم «أنين الوصال» للمخرج القدير مجيد مجيدي في ختام هذا الاسبوع الثقافي الفني.

«اين منزل الصديق» فيلم سينمائي ايراني من تأليف واخراج عباس كيا رستمي، وبطولة كل من بابك احمد بور وصديقة توحيدي وماريا اشجاري و....

يحكي الفيلم قصة تلميذ كان يكتب فروضه المدرسية على دفتر قديم، يتعرض التلميذ لتوبيخ من قبل معلمه في المدرسة ويهدده المعلم بفصله من المدرسة اذا استمر بكتابة فروضه على ذلك الدفتر القديم.

وأما فيلم «أنين الوصال» فانه رابع عمل سينمائي للمخرج مجيدي تم انتاجه عام 1998. الفيلم نال استحسانا واسعا من قبل الجمهور والنقاد على الصعيدين الداخلي والدولي.

 

 

 
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مصدر الخبر: اي فيلم
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