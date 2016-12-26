فقد قررت اللاعبتان – زينب غيوه ومائده برهاني - المنتميتان الى المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة منذ عدة سنوات الى ان تجربا اللعب خارج ايران وفي الدوري البلغاري، حيث من المؤمل ان تتعاقد هاتان اللاعبتان مع نادي "شومن كلاب صوفيه" البلغاري بعد أخذ الموافقة النهائية من انديتهما ومن ثم الاتحاد الايراني بالكرة الطائرة.

ومن الجدير بالذكر ان اللاعبة زينب غيوه تنتمي لنادي "بانك سرمايه" واللاعبة مائدة برهاني تنتمي لفريق " الجامعة الحرة".