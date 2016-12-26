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رقم الخبر: 183271 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 13:39 الاقسام: رياضة  
لاول مرة .. لاعبتان ايرانيتان بالكرة الطائرة تلعبان خارج ايران

لاول مرة .. لاعبتان ايرانيتان بالكرة الطائرة تلعبان خارج ايران

لاول مرة في تاريخ الكرة الطائرة الايرانية النسوية تغادر لاعبتان الى اللعب خارج ايران وفي دولة اوروبية.

فقد قررت اللاعبتان – زينب غيوه ومائده برهاني - المنتميتان الى المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة منذ عدة سنوات الى ان تجربا اللعب خارج ايران وفي الدوري البلغاري، حيث من المؤمل ان تتعاقد هاتان اللاعبتان مع نادي "شومن كلاب صوفيه" البلغاري بعد أخذ الموافقة النهائية من انديتهما ومن ثم الاتحاد الايراني بالكرة الطائرة.

ومن الجدير بالذكر ان اللاعبة زينب غيوه تنتمي لنادي "بانك سرمايه" واللاعبة مائدة برهاني تنتمي لفريق " الجامعة الحرة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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