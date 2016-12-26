وقالت الداخلية التركية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "تم اعتقال 508 أشخاص، خلال أسبوع، في إطار مكافحة الإرهاب. كما تم توقيف 1096 شخصا في إطار مكافحة تنظيم فتح الله غولن من بينهم 426 شخصا صدر بحقهم أوامر اعتقال". وكانت محاولة انقلاب فاشلة قد جرت في تركيا، منتصف يوليو/ تموز الماضي، واتهمت السلطات التركية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بتدبير الانقلاب. وعلى أثر الانقلاب قامت السلطات التركية بحملة اعتقالات وتوقيف واسعة طالت الآلاف في الشرطة والجيش والقضاء والتدريس وغيرهم.