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رقم الخبر: 183269 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 13:37 الاقسام: دوليات  
الداخلية التركية تعتقل وتوقف أكثر من 1600 شخص

الداخلية التركية تعتقل وتوقف أكثر من 1600 شخص

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اعتقال وتوقيف نحو 1600 شخص في جميع أنحاء البلاد، في إطار مكافحة الإرهاب وتنظيم فتح الله غولن.

وقالت الداخلية التركية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "تم اعتقال 508 أشخاص، خلال أسبوع، في إطار مكافحة الإرهاب. كما تم توقيف 1096 شخصا في إطار مكافحة تنظيم فتح الله غولن من بينهم 426 شخصا صدر بحقهم أوامر اعتقال". وكانت محاولة انقلاب فاشلة قد جرت في تركيا، منتصف يوليو/ تموز الماضي، واتهمت السلطات التركية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بتدبير الانقلاب. وعلى أثر الانقلاب قامت السلطات التركية بحملة اعتقالات وتوقيف واسعة طالت الآلاف في الشرطة والجيش والقضاء والتدريس وغيرهم.

 
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مصدر الخبر: سبوتنيك
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