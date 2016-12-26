بين نجاح وإخفاق ودعت الرياضة العمانية عام 2016 متوسمة لتحقيق طموح وتطلعات جماهيرها العريضة في العام الجديد تحت قيادة مجالس الإدارات الجديدة للاتحادات الرياضية التي انتخبت مؤخرا.

كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في عمان مرت بمنحنيات ومنعطفات عدة، فرحل مجلس خالد بن حمد وتسلم سالم الوهيبي دفة قيادة الكرة العمانية في فترة صعبة وأضحى الأخير مطالبا بتحقيق طموحات كبيرة أولها بلوغ نهائيات أمم أسيا بالإمارات ونيل لقب خليجي 23.

لم تحقق كرة القدم العمانية جانبًا من أهدافها في العام المنصرم، فودعت باداء باهت ونتائج غير مرضية التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، ولم يعد أمام الأحمر سوى بلوغ النهائيات الآسيوية.

لم يضف الاسباني لوبيز كارو مدرب المنتخب الأول جديدًا للكرة العمانية خلال العام الذي تولى فيها القيادة خلفا للفرنسي المقال لوجوين، فرغم الجهود التي قام بها مدرب السعودية السابق غير أن مهمته التي حددت في العبور للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال، كانت مستحيلة وتبددت في عهد لوجوين.

تولى الهولندي بيم فيربيك قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعدما أبدى لوبيز عدم رغبته في تجديد التعاقد ، فظهر الأول بشخصية متفائلة واعدا بإعادة الكرة العمانية لمسارها الصحيح.

الإنجاز كان حاضرا من منتخب كرة القدم الشاطئية فحقق عن جدارة واستحقاق ذهبية آسيا ومثَّل العرب والقارة الصفراء في "مونديال البرتغال" وتواصلتْ نجاحاته مُحرِزا الميدالية الفضية في دورة الصين الدولية التي أقيمت بمملكة البحرين .

نجاح منتخب كرة القدم الشاطئي تواصل فانتزع فضية دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي أقيمت بمدينة دايننج الفيتنامية في سبتمبر الماضي وكان قريبا من حصد الذهب.

أما في لعبة كرة اليد فلم يحقق منتخب الصالات النجاح المنتظر خلال العام الماضي، ولكن النجاح كان حاضرا من منتخب اليد الشاطئية، فحافظ على مكانته الاسيوية بالحصول مجددا على الميدالية الفضية في البطولة التي أجريت منافساتها بمسقط بمايو الماضي.

شارك منتخب اليد الشاطئية في نهائيات كأس العالم وحصل على المركز السابع، وتواصل نجاحهم بالحصول على فضية أسيا الشاطئية التي أقيمت بمدينة دانينج الفيتنامية.

لم يحقق منتخب كرة الطائرة للصالات لنجاح يذكر خلال العام الماضي وجاء النجاح الوحيد للعبه عبر منتخب الشاطئية الذي نال فضية البطولة العربية التي أقيمت بالمغرب.

لم يحقق المنتخب العماني لكرة السله نجاحا يذكر في الموسم الماضي ، فلم يشارك في كثيرا من المنافسات فاختفت اللعبة بشكل عام على المستوى الخليجي والقاري.

وحصد منتخب ألعاب القوى فضيتين وخمس برونزيات في البطولة الاولى لغرب اسيا للشباب والشابات التي أقيمت في أبريل الماضي، أما عن مشاركة منتخب ألعاب القوى في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية فنجح بركات الحارثي من معانقة الذهب في 60 مترا عدوا، كما نجح فريق التتابع المكون من بركات وخالد الغيلاني وسمير الريامي ويحيى النوفلي من الحصول على الميدالية الفضية.

وحقق منتخب التنس للأشبال تحت 15 سنة المركز الثالث في البطولة العربية التي أقيمت بتونس في اغسطس الماضي، ويعد ذلك هو النجاح الأبرز للعبة خلال العام المنصرم.

وعاد منتخبنا الوطني لبناء الاجسام من بطولة العالم التي أقيمت باسبانيا بفضيتين للعارضين عبد الله الجابري في وزن 70 كجم، وهيثم الزدجالي في وزن 85 كجم، وعانق رباع المنتخب الوطني لرفع الأثقال احمد الحبسي الذهب في بطولة العالم التي أقيمت بماليزيا.

المشاركة العمانية في أولمبياد ريو جاءت سلبيه وعكست عدم الاستعداد الجيد، ودللت أن الخطط والبرامج المتبعة في حاجة لإعادة النظر.