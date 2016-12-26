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رقم الخبر: 183267 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 13:23 الاقسام: محليات  
أمين حزب وحدة المسلمين الهندي: تبددت آمال رعاة الارهابيين بتحرير حلب

أمين حزب وحدة المسلمين الهندي: تبددت آمال رعاة الارهابيين بتحرير حلب

وصف أمين حزب وحدة المسلمين الهندي تحرير حلب من سيطرة الارهابيين بأنه مهم ومصيري للغاية، وقال إن تحرير هذه المدينة الكبيرة والاستراتيجية بدد آمال رعاة الارهابيين الغربيين والعرب.

واشار محمد يونس صديقي في حديثه لمراسل 'ارنا' اليوم الاثنين ان هذا النصر المهم تحقق بجهود الجيش والشعب السوري والحلفاء.

وأعتبر أن الولايات المتحدة والدول الغربية والكيان الصهيوني يتآمرون لتقسيم العراق وسوريا وشدد على أن الهدف من هذه المؤامرة هو أن يكون للكيان الصهيوني اليد الطولي في المنطقة.

ورأي أن الانتصارات التي حققتها سوريا والعراق على الارهابيين في الآونة الأخيرة أحبط مؤامرة التقسيم ضد هذين البلدين.

وفيما اشار الى الدعم الذي تقدمه اميركا والسعودية وقطر والعديد من الدول الغربية والعربية للارهابيين اعتبر ان هؤلاء شركاء في المجازر التي ترتكبها الجماعت الارهابية ضد الشعبين السوري والعراقي.

وقال، على الدول الغربية والعربية أن يدركوا ان خططهم لتقسيم سوريا والعراق واسقاط الحكومة السورية لن تتحقق بتاتا رغم الاموال والأسلحة الهائلة التي قدموها للارهابيين.

وشدد على أنه لا ينبغي التصور ان الامور انتهت مع تحرير حلب، وانما ينبغي تطهير سوريا من 135 جماعة ارهابية وهو أمر صعب ولكن يمكن تحقيقه من خلال وحدة الشعب والحكومة السورية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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