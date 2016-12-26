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رقم الخبر: 183266 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 13:24 الاقسام: ثقافة وفن  
ازاحة الستار عن طابع بريدي يحمل صورة الشهيد حسين همداني

ازاحة الستار عن طابع بريدي يحمل صورة الشهيد حسين همداني

اقيمت صباح اليوم الاثنين مراسم ازاحة الستار عن طابع بريدي يحمل صورة الشهيد القائد بالحرس الثوري اللواء حسين همداني.

 ان هذه المراسم اقيمت بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حسين دهقان ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي، وعائلة الشهيد همداني وعدد من عوائل الشهداء.
والقى وزير الدفاع العميد دهقان في هذه المراسم كلمة تطرق فيها الى التطورات الاقليمية والدولية.
يذكر ان الشهيد حسين همداني استشهد في سوريا العام الماضي اثناء قيامه بمهامه الاستشارية على يد الجماعات الارهابية

 
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مصدر الخبر: وكالة مهر
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