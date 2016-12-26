ان هذه المراسم اقيمت بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حسين دهقان ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي، وعائلة الشهيد همداني وعدد من عوائل الشهداء.

والقى وزير الدفاع العميد دهقان في هذه المراسم كلمة تطرق فيها الى التطورات الاقليمية والدولية.

يذكر ان الشهيد حسين همداني استشهد في سوريا العام الماضي اثناء قيامه بمهامه الاستشارية على يد الجماعات الارهابية