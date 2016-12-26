تبرز مباراة النجمة مع طرابلس في واجهة مباريات ربع نهائي كأس لبنان لكرة القدم، والتي ستجمع أيضاً الأنصار مع شباب الساحل، والصفاء مع الراسينج، والسلام زغرتا مع الفائز من مباراة العهد مع الاخاء الأهلي عاليه.

تكمن أهمية المباراة في أنها ستجمع حامل لقب الموسم الماضي (النجمة) والموسم قبل الماضي (طرابلس). والفريقان يضمان نخبة من أبرز اللاعبين اللبنانيين بوجود عباس عطوي وأكرم مغربي وحسن المحمد (النجمة) وأبو بكر المل وعبد الله طالب وأحمد المغربي (طرابلس),.

ويسعى النجمة إلى لقب سابع في المسابقة بعد اعوام 1971 و1987 و1989 و1997 و1998 و2016، علما ان فريق المدرب جمال الحاج بلغ هذا الدور بعد فوزه على الهومنتمن (درجة ثانية) 5 – 2، فيما تأهل طرابلس الذي يدربه فادي العمري، بتخطيه الأهلي صيدا (درجة ثانية) بهدف دون رد.

وتكتسب المباراة طابعاً ثأرياً بعد أن نجح النجمة في تجريد طرابلس من لقبه الموسم الماضي، بفوزه عليه 4 – 2 بضربات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والاضافي 1 – 1 في الدور ربع النهائي، ليثأر الفريق البيروتي لخسارته في نهائي النسخة قبل الماضية امام نظيره الشمالي 1 – 2.

وانتهت مواجهة الفريقين في ذهاب الدوري الموسم الحالي بالتعادل 1 – 1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على استاد المدينة الرياضية ييروت.

ولن تقل مباراة الأنصار مع شباب الساحل إثارة وقوة، ولا سيما بعد العرض الشيق للأخير امام متصدر الدوري في مباراة الذهاب الموسم الحالي، والتي انتهت بفوز صعب للأنصار 3 – 2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويطمح الأنصار الى تعزيز رقمه القياسي في المسابقة (13 مرة) فيما يأمل الساحل تكرار انجازه اليتيم حين عانق اللقب عام 2000.

وتبدو مواجهة الصفاء مع الراسينج مفتوحة على كل الاحتمالات على غرار مباراتهما في ذهاب الدوري والتي انتهت بالتعادل 1 – 1.

ويبدو العهد أوفر حظاً في الفوز على الاخاء الذي يعاني عدم استقرار عروضه مؤخراً، ما أدى الى تراجعه الى المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري، واستقالة مدربه الفلسطيني اسماعيل قرطام، وتعيين العراقي عبد الوهاب ابو الهيل بديلا له.

وفي حال فوزه سيواجه العهد السلام زغرتا القوي والذي قدم عرضا قويا امام الفريق الأصفر في ذهاب الدوري حيث أجبره على التعادل 1 – 1.

وجاء برنامج مباريات الدور ربع النهائي كالآتي:

الجمعة 6 كانون الثاني/يناير: طرابلس ــــــــ النجمة (ملعب زغرتا، الساعة 15,00)

السبت 7 كانون الثاني/يناير: شباب الساحل ـــــــ الأنصار (ملعب صيدا، الساعة 15,00)

الأحد 8 كانون الثاني/يناير: الصفاء ــــــــ الراسينج (13,30، ملعب العهد)

الاحد 12 آذار/مارس: المباراة المؤجلة من دور الستة عشر بين العهد والاخاء (15,00، ملعب صيدا).

الأحد 2 نيسان/أبريل: الفائز من العهد والاخاء ـــــــــ السلام زغرتا (15,00، صيدا).