وتساقطت أندية "المظاليم" والدرجة الثالثة الواحد تلو الآخر في دور الـ32 للبطولة، ولم تحدث أية مفاجآت باستثناء فوز حرس الحدود علي المقاولون العرب بركلات الترجيح، وإن كان الكثيرون لا يعتبرونها مفاجأة نظرا لقوة فريق الحدود الذي هبط في الموسم الماضي للقسم الثاني، إلى جانب أن معظم لاعبيه من العناصر الجيدة وبعضهم من أصحاب الخبرة الكبيرة.

وأقيمت 13 مباراة في دور الـ32 لكأس مصر ، انتهت 12 منها بصعود الأندية التي تلعب في الدوري الممتاز إلى دور الـ16 للمسابقة، ويستكمل هذا الدور بمبارتين يومي 2 و3 يناير المقبل يلتقي خلالهما طنطا مع أسوان، والشرقية مع النصر للتعدين وجميعها تلعب في دوري الأضواء.

وتأجلت مباراة الزمالك مع الأولمبي إلى موعد يحدد فيما بعد، بسبب ارتباط الفريق الابيض بأداء مباراتين مؤجلتين له في الدوري أمام الإنتاج الحربي والشرقية.