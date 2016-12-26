وصرح إنييستا خلال تواجده بحفل لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "متفائل كثيرًا بالعام الجديد 2017، وبالتأكيد سنفز به ببطولات جديدة، وإذا توجنا بكل الألقاب سيكون الأمر أفضل، فلا يوجد فريق يفوز بكل شيء دائمًا، إلا أننا نجحنا في التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إضافة للسوبر المحلي".

وأكد قائد البارسا أنه يتمنى البقاء لسنوات طويلة مع برشلونة، وتجديد تعاقده مع البارسا الذي ينتهي في صيف 2018، مشددًا: "إلا أن الأمر سيتوقف على أدائي، وقدرتي على العطاء، وتقديم إضافة للفريق".

كما تطرق "الرسام" للحديث عن مدربه لويس إنريكي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، قائلاً: "إنريكي يقوم بعمل جيد، ومتحمس باستمرار، وأتمنى بقاءه معنا، لمواصلة تحقيق الإنجازات وتكرار اللحظات السعيدة".

وشدد أندريس إنييستا على صعوبة مواجهة أتلتيك بلباو في الكأس، مؤكدًا أنها دائمًا قوية ومثيرة، إلا أن برشلونة نجح في الأعوام الأخيرة في تجاوزها، ويسعى في العام الجديد لتجاوز منافسه والتأهل لدور الثمانية.

أما مباراة باريس سان جيرمان في دور ال16 لدوري الأبطال، قال عنها: الوقت لا يزال مبكرًا للغاية، أمامنا وقت طويل، وهناك أولويات عديدة قبل هذا اللقاء الذي سيكون أيضًا في منتهى القوة".

واختتم اللاعب الدولي المخضرم تصريحاته بالإشادة بزميله باكو ألكاسير، مشيرًا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة عند تسجيله هدفًا في مرمى إيركوليس بكأس الملك، تقديرًا لمجهوده في المباراة، إضافة إلى حاجة رأس الحربة دائمًا لتسجيل الأهداف، من أجل اكتساب الثقة.