قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة أن التيار التكفيري لا يهدد فقط العراق وسوريا وانما يهدد العالم برمته.

واضاف العميد حسين دهقان في مراسم عرض طابع ذكرى الشهيد حسين همداني في مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ان ايران تعتبر أمن المنطقة مرتبط بأمنها وتؤمن بان الاخلال بأمن المنطقة يخل بالأمن العالمي.

ونوه الى أن المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية الاسلامية في الامم المتحدة والتي تدعو الي مكافحة العنف والتطرف، تبين أن ايران في مقدمة الدول التي تكافح التيارات التي تخل بالأمن العالمي.

وشدد على أن ايران ترى، أن الأمن العالمي سيواجه التهديدات والاخطار لو لم يتم مكافحة العنف.

وأكد أن ايران لديها انسانية وراء تصديها للتيار التكفيري، لافتا الي أن العالم يرفض التيار الذي لا يتورع عن قتل أي انسان، الأمر الذي يستدعي التصدي له.

الجدير بالذكر أن اللواء حسين همداني كان قائدا لجيش محمد رسول الله التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية وقد استشهد العام الماضي في سوريا اثناء اداء مهامه الاستشارية، في اطار التصدي للتيارات التكفيرية.