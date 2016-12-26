اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في ايران النائب علاء الدين بروجردي على ضرورة التكاتف والتلاحم في مجابهة الاعداء والدفع بسياساتنا الى الامام.

واشار بروجردي الى اجتماع عقده عدد من اعضاء اللجنة المذكورة بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الاحد حيث اكد ظريف خلال الاجتماع على استمرار التعاون بين وزارة الخارجية واللجنة.

ولفت الى ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية تضع الخطط في سياق المصالح الوطنية للبلاد، موضحا ان احدى جوانب هذه المصالح التعاون المتبادل والعقلاني بين اللجنة والوزارات ذات الصلة.

ونوه الى ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ووزير الخارجية قدموا وجهات نظرهم ليلة امس حول الشؤون المرتبطة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التكاتف والتلاحم في مواجهة الاعداء المشتركين والدفاع بسياسات البلاد الى الامام.

وفي سياق آخر دعا بروجردي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الى تحسين اداءها والتحرك وفق المصالح الوطنية للبلاد.