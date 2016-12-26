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رقم الخبر: 183260 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 12:55 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: فلسطين رمز لوحدة العالم الاسلامي

عبداللهيان: فلسطين رمز لوحدة العالم الاسلامي

أكد الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم فلسطين حسين امير عبداللهيان، على ضرورة دعم قرار مجلس الأمن في وقف الكيان الصهيوني لبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويتعين انتزاع فرصة الصراخ والتجاوز السياسي من الكيان الاسرائيلي اللامشروع والارهابي والداعم للارهابيين التكفيريين في المنطقة.

وكتب حسين امير عبداللهيان في صفحته على التيلغرام: ان أقل اجراء يتعين ان تتخذه الدول الاسلامية هو دعمها لقرار مجلس الأمن بوقف الكيان الصهيوني بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية.

وصرح بان الوقت حان حاليا لتنتهز منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية، هذه الفرصة لاداء رسالتهما الاسلامية والانسانية ولتعلنا دعمهما القوي للشعب الفلسطيني المظلوم.

واشار امير عبداللهيان الى بعض الاطراف التي اعلنت، يوم قمع الارهابيين في حلب بيوم عزاء، وقال: عليهم اليوم ان يعلنوا حمايتهم للشعب الفلسطيني المظلوم. دعم الشعب الفلسطيني والقدس سيتحول مرة اخرى الى رمز لوحدة العالم الاسلامي.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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