  • الإثنين ٢٦ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الإثنين , ديسمبر 26, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183259 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 12:42 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح المعرض الدولي الثالث والعشرين للطباعة والتغليف والآلات المتعلقة

إفتتاح المعرض الدولي الثالث والعشرين للطباعة والتغليف والآلات المتعلقة

إفتتح المعرض الدولي الثالث والعشرين للطباعة والتغليف والآلات المتعلقة وذلك في مقر المعارض الدولية في طهران.

وأعلنت شركة المعارض الدولية الإيرانية الأحد إن المعرض الدولي الثالث والعشرين للطباعة والتغليف والآلات المتعلقة أفتتح بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رضا صالحي أميري في مقر المعارض الدولية في طهران.

وتشارك في المعرض 440 شركة إيرانية و210 شركات أجنبية قادمة من ألمانيا والنمسا واسبانيا وتركية والصين والسويد وسنغافورا وهولندا والهند والنرويج.

ويعرض المشاركون في المعرض أحدث المنتجات والسلع في مجال أجهزة الطباعة والتغليف والمواد الخام للطباعة وصناعات التغليف وخدمات الطباعة والتشغيل الآلي، والطباعة، والكرتون والورق والورق المقوىي وغير ذلك.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0661 sec