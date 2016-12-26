إفتتح المعرض الدولي الثالث والعشرين للطباعة والتغليف والآلات المتعلقة وذلك في مقر المعارض الدولية في طهران.

وأعلنت شركة المعارض الدولية الإيرانية الأحد إن المعرض الدولي الثالث والعشرين للطباعة والتغليف والآلات المتعلقة أفتتح بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رضا صالحي أميري في مقر المعارض الدولية في طهران.

وتشارك في المعرض 440 شركة إيرانية و210 شركات أجنبية قادمة من ألمانيا والنمسا واسبانيا وتركية والصين والسويد وسنغافورا وهولندا والهند والنرويج.

ويعرض المشاركون في المعرض أحدث المنتجات والسلع في مجال أجهزة الطباعة والتغليف والمواد الخام للطباعة وصناعات التغليف وخدمات الطباعة والتشغيل الآلي، والطباعة، والكرتون والورق والورق المقوىي وغير ذلك.