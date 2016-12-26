وافادت وكالة "سانا" ان وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عمليات التمشيط للأحياء الشرقية بمدينة حلب بعد إخلائها من الإرهابيين تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم.

واضافت بأن “وحدات الهندسة قامت اليوم بتفكيك عربة مفخخة بأكثر من 2 طن من المواد المتفجرة من مخلفات المجموعات الإرهابية بحي السكري في حلب”.

وكانت وحدات الجيش السوري عثرت قبل يومين على مستودعات تحوي كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتطورة داخل المدارس والمنشآت والمؤسسات الخدمية داخل حي الزبدية بمدينة حلب.

وكانت أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في ال22 من هذا الشهر عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة.

كما قضت وحدة من الجيش السوري على عدد من إرهابيي “داعش” خلال ضربات نفذها سلاح المدفعية في الجيش السوري على محاور تحركهم وخطوط إمدادهم في ريف حلب الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن “وحدة من الجيش نفذت عبر سلاح المدفعية ضربات نارية ضد تجمع لإرهابيي داعش في شويلخ بمحيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي ما أسفر عن القضاء على أعداد كبيرة منهم إضافة إلى تدمير 3 سيارات مزودة برشاشات”.

وكانت وحدات من الجيش السوري قضت أمس على أكثر من 50 إرهابيا من تنظيم “داعش” خلال عمليات مكثفة على محاور تحركهم وخطوط إمدادهم في ريف حلب الشرقي.

وأوقع الجيش السوري قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” وغيره من المجموعات التكفيرية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” في ريف إدلب.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على 3 مقرات لإرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة معرتمصرين ومحيط مدينة سراقب جنوب شرق مدينة إدلب بنحو 19 كم.

وبين أن الضربات أدت إلى “مقتل 11 إرهابيا وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم في معرتمصرين وإيقاع 9 قتلى في محيط سراقب وتدمير عدد من آلياتهم”.

ولفت مراسل وكالة / سانا/ إلى أن “وحدات من الجيش دمرت تجمعات ومقرات لإرهابيي “الجبهة الشامية” و”أحرار الشام” في مدينة إدلب وبلدة بنش بالريف الشمالي للمدينة”.

وتنتشر في ريف إدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “أحرار الشام ” و”صقور الشام” و”فيلق الشام” و”أجناد الشام” وغيرها المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” إضافة إلى مجموعات تابعة ل”جند الاقصى” الارهابي الموالي لتنظيم “داعش” التكفيري وتعتدى جميعها على الاهالي في محافظات حلب وإدلب وحماة.

إلى ذلك أكد مصدر عسكري تدمير مقرات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال طلعات جوية مكثفة على محاور تحركه ومناطق انتشاره في ريف حمص الشرقي.

وذكر المصدر أن طلعات الطيران الحربي السوري خلال الساعات القليلة الماضية “تركزت على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” الإرهابي في قرى هبرة شرقية وهبرة غربية ورسم حميدة وجب حبل وأبو قاطور وعنق الهوى وأبو حواديد وجب حمد وشريفة”.

وبين أن الغارات “أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير عشرات الآليات والعربات المصفحة للتنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية”.

ولفت المصدر إلى أن “وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ رتل آليات لتنظيم “داعش” شرق المحطة الرابعة بريف تدمر ما أسفر عن تدمير عربة مصفحة و3 سيارات مزودة برشاشات ومقتل العديد من الإرهابيين