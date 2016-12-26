أصدرت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة بيانا نددت فيه الاجراءات التي أقدمت عليها السلطات البحرينية ضد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم والشعب البحريني.

واشارت الرابطة الى أن اسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم كانت مؤامرة مشؤومة، وقد احبطت نتيجة تضامن الجماهير الثورية البحرينية.

واعتبرت ان الهدف من الهجوم الأخير للقوات البحرينية على منزل الشيخ قاسم هو اعتقال هذا العالم البارز وتنفيذ القرار الظالم باسقاط الجنسية عنه، إلا أن المؤامراة المشؤومة احبطت نتيجة تضامن الشعب.

ورأت أن هذه الخطوة برهنت علىي مدى الاستبداد والقمع الذي تمارسه الحكومة البحرينية، ومن المؤكد أن صرخات الحرية للشعب البحريني ستبدد ظلام وظلم النظام الملكي الحاكم في هذا البلد.

وقالت الرابطة، على حكام آل خليفة أن يدركوا أن الغضب الثوري وايمان الشعب البحريني السامي سيحول الاساءة لهذا العالم المجاهد الى عاصفة شعبية غاضبة، ودماء شهداء الصحوة الاسلامية في البحرين ستكون بارقة أمل في انتصار هذا الشعب المظلوم.