أكد وزير الإعلام اليمني أحمد حامد أن من أولويات السياسة الإعلامية خلال المرحلة الراهنة هي مواجهة العدوان وفضح وكشف جرائمه بحق الشعب اليمني للرأي العام العالمي وتعزيز الصمود واللحمة الداخلية، وإيجاد سياسية إعلامية موحدة للإعلام العام والإعلام الخاص.

وكشف وزير الأعلام في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية، عن ان العدو يمتلك وسائل إعلام قوية لكنه لا يمتلك الحقيقة لذا نحن أقوى منه لاننا نمتلك صوت الحرية والحقيقة.

واوضح، أن وزارة الإعلام بصدد دراسة اللوائح المنظمة للأعمال وإعادة الهيكلة للوزارة وبعض المؤسسات الإعلامية وإصدار قانون للإعلام السمعي والبصري والإلكتروني، مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد في مواجهة العدو والاستفادة من كافة الخبرات السابقة واللاحقة للرعيل الأول من الإعلاميين الرسميين وغير الرسميين.

وتطرق إلى ما يوجهه الإعلام الوطني من استهداف من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي، وقال: "العدو يمتلك وسائل إعلام قوية لكنه لا يمتلك الحقيقة نحن أقوى منهم لأننا نمتلك صوت الحرية وصوت الحقيقة".

ودعا وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ كافة أبناء الشعب اليمني إلى مقاطعة قنوات ووسائل إعلام العدوان نظراً لما تمارسه من دور تضليلي وتزييف للوعي والحقائق وبشكل يجعل من متابعتها خدمة يستفيد منها العدو.