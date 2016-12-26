والوزیر صالحي امیري من موالید 1961حائز على شهادتي الباكالورویس و الماجستیر في العلوم السیاسیة وشهادة الدكتوراه في إدارة الدولة من جامعة العلوم والتحقیقات.

وتولى سابقا العدید من المناصب ابرزها رئیس مؤسسة الوثائق والمكتبة الوطنیة.

ومنح مجلس الشورى الاسلامی في الاول من شهر تشرین الثاني/ نوفمبر، الثقة، لسید رضا صالحي امیري وزیرا للثقافة والإرشاد الإسلامي.

هذا واكتسب صالحي أمیري أصوات 180 نائبا من مجموع 274 نائبا لتولي مهام وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، فیما عارضه 89 نائبا وامتنع ستة آخرون عن التصویت.