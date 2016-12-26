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رقم الخبر: 183255 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 12:31 الاقسام: محليات  
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي یزور مقر وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا)

وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي یزور مقر وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا)

زار وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي امیري الیوم الاثنین مقر وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا ) واطلع على الاقسام المختلفة للوكالة.

والوزیر صالحي امیري من موالید 1961حائز على شهادتي الباكالورویس و الماجستیر في العلوم السیاسیة وشهادة الدكتوراه في إدارة الدولة من جامعة العلوم والتحقیقات.

وتولى سابقا العدید من المناصب ابرزها رئیس مؤسسة الوثائق والمكتبة الوطنیة.
ومنح مجلس الشورى الاسلامی في الاول من شهر تشرین الثاني/ نوفمبر، الثقة، لسید رضا صالحي امیري وزیرا للثقافة والإرشاد الإسلامي.
هذا واكتسب صالحي أمیري أصوات 180 نائبا من مجموع 274 نائبا لتولي مهام وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، فیما عارضه 89 نائبا وامتنع ستة آخرون عن التصویت.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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