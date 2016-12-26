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|رقم الخبر: 183252
|تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016
|الوقت: 11:21
|الاقسام: اقتصاد
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الرئيس روحاني يوجّه لوضع الاتفاقية التجارية بين ايران وتايلندا حيز التنفيذ
وجّه الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة الى وزير الصناعة والمناجم والتجارة لوضع قانون الاتفاقية التجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومملكة تايلندا حيز التنفيذ.
وكان هذا القانون قد تمت المصادقة عليه في الاجتماع العلني الذي عقده مجلس الشورى الاسلامي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقد ابلغ الرئيس روحاني بتنفيذه في رسالة وجهها يوم الاحد 25 كانون الاول/ ديسمبر الجاري.
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