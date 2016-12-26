وكان هذا القانون قد تمت المصادقة عليه في الاجتماع العلني الذي عقده مجلس الشورى الاسلامي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقد ابلغ الرئيس روحاني بتنفيذه في رسالة وجهها يوم الاحد 25 كانون الاول/ ديسمبر الجاري.



