أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد اﻻنشائية في وزارة التجارة العراقية، يوم الاحد عن توقيع مسودة عقد مع شركة ذوب آهن اصفهان "ايسكو" اﻻيرانية لاستيراد 8 الاف طن من مادة حديد الشيلمان اﻻيرانية.

وقال مدير عام الشركة عدنان جاسم الشريفي في بيان، تلقت وكالة "الفرات نيوز" نسخة منه اليوم، انه" تم توقيع مسودة العقد بعد استكمال المفاوضات التي أجريت في الجمهورية الاسلامية اﻻيرانية حول استيراد ثمانية اﻵف طن من مادة حديد الشيلمان اﻻيراني نوع حديد الشيلمان ايسكو قياس 140×12م ومن النوع الثقيل".

واشار الى انه" سيتم تسليم شركة ايسكو مسودة العقد على أن يتم التوقيع النهائي للعقد في موعد أقصاه في الـ10 من يناير/كانون الثاني المقبل، ويعتبر هذا اﻻتفاق ملزم للطرفين".









