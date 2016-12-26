وأضافت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار الركن أنور حمه آمين، ووفد مرافق له من ضباط القوة الجوية، زاروا جمهورية كوريا الجنوبية (لم تحدد وقت الزيارة) للاطلاع على آخر مراحل إنجاز عقد طائرات التدريب والقتال المتوسط (T50) الكورية".

وتابعت أنه "تم إكمال تصنيع 24 طائرة وهو العدد المتفق عليه ضمن العقد، واختبارها ضمن المواصفات المطلوبة".

وأشارت أن عملية وصول الطائرات للعراق، ستبدأ في الربع الأول من العام القادم 2017، مع استمرار تدريب الطيارين العراقيين هناك لحين اكتمال البنى التحتية في قاعدة الصويرة الجوية وسط البلاد.

من جهته، قال ضابط برتبة رائد في سلاح الجو العراقي، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "قاعدة الصويرة الجوية لم تستكمل عمليات تأهيل البنى التحتية الخاصة بطائرات الـ(T50)".

وأضاف أن "هناك عدة مقترحات مطروحة لكنها لم تحسم لغاية الآن تتعلق بنقل جزء من الطائرات الـ24 إلى قاعدة بلد الجوية، بمحافظة صلاح الدين (شمال)، وقسم منها إلى قاعدة الإمام علي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد".

وفي العام 2013، أبرمت العراق وكوريا الجنوبية، عقدا لشراء 24 طائرة من طراز (T-50IQ) على أن يبدأ تسليمها في نيسان/ إبريل 2016.

ويملك سلاح الجو العراقي 14 طائرة من طراز F16 الأميركية، من مجموع 36 طائرة تعاقدت بغداد على شرائها عام 2011.

كما يمتلك 4 طائرات من طراز (L159) تشيكية، ضمن عقد أبرمته حكومة البلاد، مع التشيك عام 2012، ويتضمن 15 طائرة.





