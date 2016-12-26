وبدأت المناورات بكلمة سر اطلقها قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي في مدينة بوشهر.

وتستمر هذه المناورات التي تحمل اسم " المدافعون عن سماء الولاية 7" خمسة ايام في منطقة بمساحة تبلغ 496 الف كيلومتر مربع تشمل مدن اهواز ومحافظات شيراز وكرمان وبوشهر و هرمزكان والجزر الايرانية الثلاث (تنب كبرى وتنب صغرى وابوموسى) وجميع الحدود الجوية لهذه المناطق

وتشارك وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري (قوات جوفضا للحرس الثوري) ووحدات السيطرة والعمليات ومدفعية الجيش والحرس الثوري ووحدات من قوات التبعئة الشعبية وقوى الامن الداخلي وكذلك مقاتلات F4 للقوة الجوية للجيش الايراني .

وبالمناسبة اعلن المتحدث بإسم مناورات "مدافعو سماء الولاية 7" للدفاع الجوي العميد فرج بور ان منظومات صواريخ الجيش وحرس الثورة الاسلامية دمجت مع بعضها البعض في مناورة الدفاع الجوي التي بدأت اليوم جنوبي البلاد.



وأشار العميد فرج بور في تصريح للصحفيين الى بدء المرحلة الاولى من هذه المناورات، قائلا، سيتم في هذا المرحلة من المناورة اختبار السرعة والاستقلال التكتيكي لمناطق الدفاع الجوي ورفع مستوى قدرات القوات الشابة في الجاهزية واستخدام جميع انواع المنظومات المحلية والجديدة في الدفاع الجوي التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان دمج المنظومات الصاروخية للجيش وحرس الثورة الاسلامية وتشكيل وحدة تحت اشراف شبكة القيادة والتحكم في مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي، من اهم اهداف هذه المناورات المشتركة.

ونوه المتحدث بإسم مناورات "مدافعو سماء الولاية 7" للدفاع الجوي الى ان هذه المناورات تقام على مساحة 496 الف كيلومتر مربع في اكثر نقاط الاجواء الايرانية حساسية وازدحام.

