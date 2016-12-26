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رقم الخبر: 183246 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 09:35 الاقسام: محليات  
السفير السوري لدى طهران: القطاع الخاص الإيراني له الأولوية في إعادة إعمار سوريا
خلال لقائه برئيس غرفة التجارة والصناعة..

السفير السوري لدى طهران: القطاع الخاص الإيراني له الأولوية في إعادة إعمار سوريا

أكد السفير السوري لدى طهران عدنان محمود إن العلاقات بين سوريا وحلفائها ستتعزز في مختلف المجالات مشيراً إلى أن أولوية دمشق في تطوير العلاقات الإقتصادية مع القطاع الخاص الإيراني وإعادة إعمار سوريا.

وخلال لقائه برئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزارعة الإيرانية غلام حسين شافعي أشاد السفير السوري عدنان محمود بالعلاقات السياسية الطيبة بين البلدين مشدداً على ضرورة تطوير التعاون الإقتصادي الثنائي.

ولفت إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين على صعيد الصناعة والمناجم والزراعة والإنتاج المشترك.

وأشار إلى أن الحكومة السورية ووفقاً لإتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تسمح بدخول السلع الإيرانية إلى سوريا دون رسوم جمركية أو ضرائب.

وقال إن سوريا اليوم بحاجة إلى ترميم البنى التحتية الإقتصادية مثل خطوط نقل الكهرباء وخطوط نقل السلع داعياً كبريات الشركات الإيرانية لتقديم مشاريعها في هذا المجال.

من جانبه هنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية غلام حسين شافعي بالإنتصارات التي حققتها الحكومة والشعب السوري مشدداً على ضرورة وضع الخطط الخاصة بإعادة إعمار سوريا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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