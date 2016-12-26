استدعى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب لبحث امتناع واشنطن عن التصويت على قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات مما أتاح موافقة المجلس عليه.

كما استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد على نحو منفصل سفراء عشر دول لديها لتأنيبهم ووجه نتنياهو كلمات أشد لهجة لواشنطن بسبب التصويت الذي جرى يوم الجمعة.

ولم يعط متحدث إسرائيلي تفاصيل عن موعد لقاء نتنياهو بالسفير الأميركي دانيل شابيرو.

ووافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع القرار يوم الجمعة بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن نهجها الذي تتبناه منذ فترة طويلة بحماية "إسرائيل" دبلوماسيا ولم تستخدم حق النقض (الفيتو) وامتنعت عن التصويت.

وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة وضع نتنياهو بصمته الخاصة على رد الفعل الإسرائيلي الغاضب وكرر ما قاله مسؤول بالحكومة لم يُكشف النقاب عنه يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تآمرت مع الفلسطينيين للضغط من أجل تبني القرار.