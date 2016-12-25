هنأ المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، المواطنين المسيحيين بمناسبة حلول ميلاد السيد المسيح (عليه السلام).

وفي بيان له عبر المتحدث بهرام قاسمي، الأحد، عن تبريكه للمواطنين المسيحيين وخاصة رجال الثقافة والإعلام من المسيحيين بمناسبة ميلاد نبي الرحمة والمحبة السيد المسيح (عليه السلام).

وأضاف: إن المسيحيين في إيران واستلهاماً من تعاليم نبيهم العظيم تعايشوا بسلام ومحبة ولقرون طويلة جنبا إلى جنب المواطنين المسلمين وأتباع سائر المذاهب والأديان السماوية مشيراً إلى أن الشعب الإيراني قاطبة يعتز بهذا التعايش القائم على التقدير والإحترام المتبادل.