قتل 12 شخصا،وأصيب 10 آخرون، في اشتباكات عنيفة وقعت بين مزارعين من قبيلة البرنو، ورعاة من "أولاد راشد" إحدى بطون قبيلة" التعايشة" بمحلية "رهيد البردي" ، 159كيلومترا جنوب غرب مدينة "نيالا "عاصمة ولاية جنوب دارفور بالسودان.

وقال مصدر مسؤول لموقع سودان تريبيون، السبت، إن الحكومة المحلية سارعت بإرسال تعزيزات عسكرية، للحد من احتمالات تمدد الصراع، موضحا أن الاشتباك اندلع إثر تعدي الرعاة قبل ثلاث أيام على مزارع المواطنين، ما أدى إلى مشاجرات انتهت بجرح ثلاث من مزارعي البرنو".

وأضاف "السلطات الأمنية بمحلية رهيد البردي تدخلت، وألقت القبض على الرعاة من أولاد راشد وأودعتهم الحبس ،واتخذت في مواجهتهم إجراءات جنائية ،غير أن مجموعة أخرى ومن ذات قبيلة الرعاة قامت بالاعتداء على مزارع المواطنين".

وتابع " تجمع العديد من المسلحين، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات انتهت بقتل 7 من قبيلة البرنو في الحال، وإصابة 9 آخرين بجراح، بينما قتل 5 من رعاة الإبل وجرح آخر.