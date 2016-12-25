فككت فرقة الأبحاث والتفتيش التّابعة للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية، خليّة إرهابية تتكون من 5 عناصر تكفيرية مصنّفة خطيرة أعمارهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة، بمعتمديّة التّضامن بولاية أريانة.

وذكرت الداخلية التونسية - في بيان لها الأحد، أن الخلية تقوم باستقطاب الشباب لتبنى الفكر التكفيري وتسفيرهم للانضمام للجماعات الإرهابية في الخارج.. مشيرة إلى أن أحد هؤلاء الشباب، الذين حاولوا استقطابهم، شقيق عنصر إرهابي قُتل بإحدى الدول.

وأوضحت الوزارة أنه تم مراجعة النّيابة العموميّة التي سمحت بحبس كافة أفراد الخلية وتوجيه تهم الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي إليهم.