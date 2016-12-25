وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الأحد، إلى الجزائر في "زيارة عمل" تدخل في إطار التشاور بين البلدين.

وكان في استقبال السراج، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت السبت أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يقوم الأحد بزيارة عمل للجزائر في اطار التشاور بين البلدين.

وذكرت الحكومة الجزائرية - في بيان لها - أن" السراج سيتطرق خلال هذه الزيارة إلى تطورات الوضع و الجهود المبذولة في إطار التسوية السياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق".

وأضافت أن هذه الزيارة "ستسمح بتجديد موقف الجزائر الثابت الذي يدعم ديناميكية السلم المباشر فيها في هذا البلد و القائمة على الحل السياسي و الحوار الشامل و المصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا".