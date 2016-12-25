وأكد العلماء في بيان لهم، «أنّ الشعوب الواعية لا تنطلي عليها الحيل والتبريرات التي تسوقها الأنظمة الديكتاتوريّة الخارجة عن إرادة الأمة، والمؤثرة لمصالحها وحفظ عروشها على مصالح أمّتها وشعوبها وهويّتها الدينيّة والوطنيّة".

وانتقد العلماء بشدّة محاولات السلطات التعمية على ذلك، موضحين أن الأغراض المشؤومة مكشوفة، ولن يتحوّل الكيان الصهيونيّ الدمويّ إلى صديق أبدا، ولن يجد له موطئ قدم في البحرين.