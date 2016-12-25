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رقم الخبر: 183239 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 18:59 الاقسام: عربيات  
علماء البحرين: تطبيع النظام البحريني مع الكيان الصهيونيّ "استفزاز خطير"

علماء البحرين: تطبيع النظام البحريني مع الكيان الصهيونيّ "استفزاز خطير"

استنكر علماء البحرين تطبيع النظام البحريني مع الكيان الصهيونيّ باعتباره "استفزازا خطيرا"، ويعدّ شعار مرحلة الخيانة العظمى للأمة الإسلاميّة والعربيّة.

وأكد العلماء في بيان لهم، «أنّ الشعوب الواعية لا تنطلي عليها الحيل والتبريرات التي تسوقها الأنظمة الديكتاتوريّة الخارجة عن إرادة الأمة، والمؤثرة لمصالحها وحفظ عروشها على مصالح أمّتها وشعوبها وهويّتها الدينيّة والوطنيّة".

وانتقد العلماء بشدّة محاولات السلطات التعمية على ذلك، موضحين أن الأغراض المشؤومة مكشوفة، ولن يتحوّل الكيان الصهيونيّ الدمويّ إلى صديق أبدا، ولن يجد له موطئ قدم في البحرين.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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