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رقم الخبر: 183237 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 18:55 الاقسام: دوليات  
أكبر إخلاء للسكان في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية

أكبر إخلاء للسكان في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية

تجري في مدينة أوغسبورغ بجنوب ألمانيا الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول عملية إجلاء أكثر من 50 ألف مواطن من منازلهم للبدء بإبطال مفعول قنبلتين غير منفجرتين منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وسائل إعلام أنها أكبر عملية إخلاء تجري في البلاد منذ انتهاء الحرب التي خسرتها ألمانيا النازية في القرن الماضي. ويعتقد أن القنبلتين البريطانيتين، وتزنان 1,8 طن، تم إسقاطهما خلال غارة جوية شنت عام 1944، والتي دمرت البلدة القديمة في أوغسبورغ، وتم العثور عليهما أثناء أعمال بناء.

 

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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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