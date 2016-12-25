أكبر إخلاء للسكان في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية تجري في مدينة أوغسبورغ بجنوب ألمانيا الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول عملية إجلاء أكثر من 50 ألف مواطن من منازلهم للبدء بإبطال مفعول قنبلتين غير منفجرتين منذ الحرب العالمية الثانية.