اعتقلت قوات الاحتلال، مساء السبت، امرأة فلسطينية في البلدة القديمة في القدس بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ونقلت وكالة فلسطين الاحد عن مصادر عبرية القول إن المرأة البالغة من العمر (35 عاما) وهي من سكان القدس، أثارت شكوك عناصر الشرطة وقوات ما يسمى حرس الحدود، عندما كانت تمر في منطقة مفترق "الهوسبيس" في القدس.

وزعمت المصادر أن الجنود لاحظوا المرأة وهي تضع يدها في حقيبتها التي تحملها على كتفها، وتتناول شيئا اشتبهوا أن يكون سكينا، وعلى الفور بادروا إلى مهاجمة المرأة وعند تفتيش الحقيبة عثر بداخلها على سكين حسب قولهم.

وفي السياق أعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين في الضفة المحتلة، في إطار حملة الاعتقالات التي تنفذها كل يوم.

وادعت وسائل إعلام عبرية "اعتقال ثلاثة مواطنين في مخيم الجلزون بتهمة انتمائهم لحركة حماس".

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة الظاهرية بجنوب الضفة بادعاء الاشتباه بمشاركته في مواجهات.

وفي سياق منفصل انتشرت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة السبت وفجر الاحد في مناطق مختلفة بمحيط مدينة جنين واعتقلت شابين وأوقفت آخرين ونكلت بهم.

وأشار مواطنون إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية عديدة شرق مدينة جنين الليلة الماضية تركزت على طريق الجامعة العربية الأمريكية وقرية حداد السياحية.

هذا وأصدرت محكمة إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، الأحد، حكما بسجن فتاة فلسطينية، لمدة 16 عاما، وبغرامة مالية تقدر بنحو 21 ألف دولار، بتهمة محاولتها تنفيذ عملية طعن مستوطن صهيوني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المحكمة المركزية الإسرائيلية، قضت الأحد بسجن الفلسطينية شروق دويات البالغة من العمر 19 عاما، بالسجن لمدة 16 عاما، بتهمة تنفيذ محاولة "طعن مستوطن"، في المسجد الأقصى، منذ عام ونصف .

كما حكمت بدفع المعتقلة غرامة مالية قدرها (21 ألف دولار أمريكي)، واتهمت المحكمة الإسرائيلية دويات، بمحاولة طعن مستوطن إسرائيلي، في 11 أكتوبر 2015، داخل المسجد الأقصى، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار على دويات، وأصابتها في منطقة الصدر واليدين.

وفي غضون ذلك اقتحم 86 مستوطنا يهوديا، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين والطلبة نفذوا جولات استفزازية في المسجد، وسط شروحات عن أسطورة "الهيكل المزعوم"، فيما تصدى المصلون لهذه الاقتحامات، بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق طريق الجسر الواصل بين قريتي راس كركر، ودير ابزيع غرب مدينة رام الله، ما اضطر المواطنين إلى سلك طريق كفر نعمة، للوصول إلى وجهتهم.

وقال الناشط محمد عوض إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدة مناطق في الخليل، منها منطقتي الاتصالات وخلة العين، وداهمت منزلين، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما، مستخدمة الكلاب البوليسية،مما أسفر عن تحطيم أثاث المنزلين ومحتوياتهما، وكسر الأبواب والبلاط، وانسحبت بعد ذلك دون أن يبلغ عن اعتقالات.