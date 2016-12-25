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رقم الخبر: 183233 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 18:47 الاقسام: دوليات  
صحيفة سويسرية: أمريكا ستتقاعد مبكرا من الساحة الدولية

صحيفة سويسرية: أمريكا ستتقاعد مبكرا من الساحة الدولية

كتب "آندرياس رويش" المحلل في صحيفة " نوی زورخر زایتونغ" السويسرية، أن أمريكا تنوي التخلي عن إدعائها بأن تكون شرطي العالم.

وأكد المحلل قائلا: صحيح أن أمريكا تعدّ القوة الأعظم في العالم لكنها ستتقاعد مبكرا من الساحة الدولية.  

ونشر الصحفي تحليله في مقالة تحت عنوان " اعتقد باراك أوباما عندما أصبح رئيسا لأمريكا أن بلاده استهلكت طاقاتها بشكل كامل ولن تستطيع أن تلعب دور الشرطي العالمي بعد الآن.

وأضاف "رويش": كانت تحتوي سياسة أوباما الخارجية على عيوب جادة، حيث كانت واشنطن تلهث دائما خلف هدف واحد وهو السيطرة على العالم. وتابع المحلل السويسري: وليتمكن أوباما من التغطية على هذه المعضلة كان يستخدم مصطلح "القيادة من الخلف".

وأشار المحلل الى القيادة الغير مؤثرة التي اتبعتها أمريكا عند إشرافها على قوات الناتو في العام 2011 خلال حملتها العسكرية على ليبيا. مؤكدا أن التدخل الأمريكي في ليبيا عام 2011 كشف عن ضعف أمريكي لاسيما بعد استخدام أوباما لمصطلح "القيادة من الخلف" في هذه الحملة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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